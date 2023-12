HV Grol E1 – HV Huissen E1 wedstrijd verslag

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

GROENLO – Afgelopen weekend namen de meiden van handbalvereniging Grol E1 het op eigen terrein op tegen Huissen E1.

De start was enigszins langzaam, waarbij de doelpunten gelijk op gingen tussen de twee teams. Desondanks kwamen de meiden van Grol E1 op stoom, maakten gebruik van hun tactieken, zetten een sterke verdediging neer en realiseerden een aantal succesvolle break-outs. Hun teamspel was opmerkelijk, waarbij elke speler een kans kreeg om te scoren.

Met Myla als doelverdediger in de eerste helft en Lizzy in de tweede helft, lieten ze slechts negen ballen door. Bij rust was de voorsprong al duidelijk met een score van 13-5. De wedstrijd eindigde met een indrukwekkende stand van 22-9.

Hoewel de wedstrijd niet bijzonder spannend was, was het toch een prachtige vertoning van samenwerking en kansen creëren voor elkaar. Na de wedstrijd was er een moment om de sponsor te bedanken met een van de nieuwe wedstrijdshirts, een mooie bos bloemen en het maken van een teamfoto.

