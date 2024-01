Bloedprikken op afspraak in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) zet een nieuwe stap in het verbeteren van de zorgervaring voor patiënten. Vanaf 15 januari is het mogelijk om eenvoudig een afspraak te maken voor bloedafname via de website www.skbwinterswijk.nl/ bloedprikken.

Via deze vernieuwde service kunnen patiënten eenvoudig een afspraak maken voor bloedprikken. Door online een afspraak te maken, ervaren patiënten kortere wachttijden en meer flexibiliteit. Een afspraak maken is mogelijk voor bijna alle prikposten van het SKB. Voor het inleveren van materialen zoals urine, speeksel en ontlasting is geen afspraak nodig.

Voorlopig kunnen patiënten ook nog bloedprikken zonder vooraf een afspraak te maken. Het SKB streeft ernaar om vanaf maart bloedprikken alleen op afspraak aan te bieden.