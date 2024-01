ZELHEM – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst op 10 januari maakte wethouder Evert Blaauw onder grote belangstelling bekend dat Marjo Evers uit Zelhem Vrijwilliger van het jaar 2023 is geworden. Ook is een groot aantal bijzondere kampioenen(teams) uit de gemeente gehuldigd.

Wethouder Evert Blaauw: “De jury had het weer bijzonder moeilijk. Alle kandidaten waren uitzonderlijk in hun vrijwilligerswerk en de drie genomineerden verdienden wat ons betreft allemaal de prijs ‘Vrijwilliger van het jaar’. Maar er kan maar één winnaar zijn, daarom hebben we een keuze gemaakt. Marjo doet al vele jaren en uren per week vrijwilligerswerk voor ZZC’20. Zo regelt zij als wedstrijdsecretaris het inplannen en verzetten van wedstrijden en trainingen, communicatie met trainers/leiders van haar club, communicatie met leiders van andere clubs en de scheidrechters en doet ze andere voorkomende administratieve werkzaamheden, zoals het wekelijks publiceren van het wedstrijdprogramma in Contact. Ze is iedere zaterdagochtend van 07.30 tot 12.00 uur aanwezig om iedereen te helpen en alles perfect te regelen. Verder werkt ze 2 dagen per week als vrijwilliger in het Oekraine hotel in Gaanderen en is ze vrijwilliger in de mediatheek van het Houtkamp College in Doetinchem. De prijs staat wel symbool voor de waardering voor al het vrijwilligerswerk dat in Bronckhorst wordt gedaan.” De andere genomineerden waren de maandag/groenploeg Zwembad in de Dennen uit Vorden en Bertus Rietberg uit Toldijk.

Kampioenen 2023

Het aantal inwoners dat 1ste, 2de of 3de op een Wereld, Europees of Nederlands kampioenschap werd, was dit jaar uniek. “Ik had de eer om maar liefst 75 kampioenen te huldigen”, zegt wethouder Blaauw. “Ik ben er enorm trots op dat zoveel Bronckhorster sporters op dit hoge niveau presteren. Zo wordt weer bevestigd dat Bronckhorst een echte sportgemeente is!”

Gezellige bijeenkomst

Het was weer een gezellige nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis in Hengelo. Naast de verkiezing Vrijwilliger van het jaar en de huldiging van de kampioenen maakten de aanwezigen kennis met de nieuwe burgemeester Marja van der Tas en onder leiding van Frans Miggelbrink werd ook met de wethouders kort teruggekeken op 2023 en vooruit naar 2024. Ruim 250 inwoners waren aanwezig en genoten natuurlijk van een hapje en drankje en de gesprekken met elkaar.