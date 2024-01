Winterpatronen programmeren in BIEBlab

BERKELLAND – Op woensdag 17 januari (Ruurlo) en woensdag 24 januari (Borculo), om 15.00 uur, leer je (digitale) winterpatronen programmeren. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Programmeer jouw eigen (digitale) winterpatroon

Welk patroon maak jij en wie ga je daar blij mee maken? Je programmeert je eigen kristallen of andere winterse patronen. Dit figuur kan je dan digitaal naar iemand anders sturen of je kan deze afbeelding later thuis printen en aan iemand geven of sturen.

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.

