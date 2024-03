Harlekijn presenteert: Anastasia, de Musical

WINTERSWIJK – Het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn staat op zaterdag 23 en zondag 24 maart weer op de planken in Theater De Storm. Dit jaar brengen zij ‘Anastasia, de musical’, waarvoor zij momenteel hard aan het repteren zijn.

Anastasia de Musical vertelt het mysterieuze levensverhaal van een jonge Russische tsarina uit de familie Romanov begin 20e eeuw. Als de gemene Raspoetin tijdens de Russische Revolutie de macht grijpt, moet zij en haar hele familie vluchten en valt de familie uiteen. Met hulp van jeugdvriend Dimitri weten Anastasia en haar oma Marie weg te komen, maar op het laatste moment raken ook zij elkaar kwijt.

Nadat Anastasia jarenlang als weesmeisje Anya door de nonnen is opgevoed, besluit ze jaren later op zoek te gaan naar haar ware identiteit en familie. Ondertussen verspreiden zich geruchten door heel Europa dat Anastasia nog leeft. Een spannende zoektocht naar de echte Anastasia vanuit zowel Marie en Dimitri, als vanuit de kwaadaardige Raspoetin, begint. Zal het lukken om de familie Romanov te herenigen en de juiste tsaar op de troon te krijgen?

Jeugdmuziektheater Harlekijn

Het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn bestaat uit zo’n 40 leden, allen tussen 10 en 18 jaar. Harlekijn is een afdeling van het Winterswijks Muziek Theater en bewijst zich met regelmaat als kweekvijver voor de vereniging, met talentvolle leden die doorstromen naar de volwassen groep. De afgelopen maanden is er door Harlekijners hard gerepeteerd aan het stuk. Het belooft dan ook een prachtig geheel te worden met humor, drama en geluk.

Zang, spel en dans worden aangekleed met kostuums, grime, decor en rekwisieten. De regie is handen van Daphne van Ommen, Dennis Weelink neemt de muzikale leiding op zich, Annely Schreurs tekent dit jaar voor het eerst voor de choreografie.

Kaartverkoop

De voorstelling is een echte familievoorstelling voor het hele gezin en geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. De voorstelling op zaterdag 23 maart begint om 20.00 uur. Op zondag 24 maart is er een matineevoorstelling om 14.30 uur. Kaarten á € 19,50 zijn te koop bij Theater De Storm via www.theaterdestorm.nl

Bron(nen) & Afbeelding(en)