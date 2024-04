BookTok Event met schrijfster Rima Orie in bieb Winterswijk

WINTERSWIJK – Zondag 14 april staat de Bibliotheek in Winterswijk in het teken van Young Adult boeken en BookTok. Schrijfster Rima Orie geeft een lezing en signeert haar boeken. Daarnaast zijn populaire BookTokkers Melissa (melissasbooks) en Dilayra (gayotic_bookworm) aanwezig om iedereen de fijne kneepjes van het BookTokken te leren. Toegang gratis, maar aanmelden is noodzakelijk: www.oostachterhoek.nl/zooo

Rima Orie

Schrijfster Rima Orie (Utrecht, 31 maart 1994) studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. In 2017 behaalde zij haar masterdiploma Privaatrecht. Orie is werkzaam als jurist.

Jarenlang schreef ze op online platforms voordat ze haar eerste boek publiceerde. In 2018 won zij, onder het pseudoniem Mira Noir, de Moon YA Contest met De Zwendelprins. Daarmee won zij een uitgeefcontract bij Uitgeverij Moon. Het boek werd gepubliceerd in 2019, onder haar eigen naam.

De Zwendelprins werd genomineerd voor de Hebban Debuutprijs, het Beste Boek voor Jongeren en De Kleine Cervantes, de jeugdliteratuurprijs van de stad Gent. In 2023 werd de prijs voor het Beste Boek voor Jongeren aan haar toegekend voor In het vervloekte hart.

BookTok

BookTok, in het Nederlands ook wel BoekTok genoemd, is een fenomeen op sociale media. De trend is ontstaan in 2020, tijdens de coronapandemie. In juni 2022 waren er al meer dan 27 miljard video’s aangemaakt met de hashtag #BookTok. In augustus van dat jaar waren video’s met deze hashtag al ruim 73 miljard keer bekeken, de Nederlandstalige variant ruim 88 miljoen keer.

De hashtag #BookTok wordt, voornamelijk door jongeren op TikTok, gebruikt om recensies van boeken te delen. Dit blijkt veelal adolescentenliteratuur, literatuur met een herkenbaar verhaal zoals liefde en vriendschap en literatuur met een doelpubliek tussen vijftien- en achtentwintigjarigen te zijn. In België en Nederland ondervinden vooral Engelstalige boeken hier positieve gevolgen van, zo bleek er bij de Belgische boekenwinkelketen Standaard Boekhandel bij een vergelijking tussen 2021 en 2022 een stijging van vijftien procent in het aantal verkochte Engelstalige boeken te zijn. Nederlandstalige boeken kenden daarentegen geen stijging. Naast het kopen van boeken steeg het uitlenen van boeken eveneens in populariteit.

