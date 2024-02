Tekenen met de 3D-pen in het BIEBlab

BORCULO – Op woensdag 21 februari (Ruurlo) en woensdag 28 februari (Borculo), om 15.00 uur, leer je in het BIEBlab tekenen met de 3D-pen. Het aanmelden gaat via de site (www.oostachterhoek.nl/bieblab) of in onze bibliotheken en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Tekenen met de 3D-pen

Stel je voor dat je een pen hebt waarmee je niet alleen op papier maar ook in de lucht kunt tekenen! Dat is wat een 3D-printerpen kan. Teken bijvoorbeeld een vliegend ruimteschip, een grappige robot of zelfs een fantasiedier dat echt tot leven lijkt te komen. Tekenen was nog nooit zo tof!

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in Ruurlo, Borculo/Eibergen en Lichtenvoorde activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag.