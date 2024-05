Café Doodgewoon: ‘Euthanasie, hoe zit het precies?’

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

WINTERSWIJK – Er komt veel kijken bij het bespreken en vastleggen van een wens tot euthanasie. In welke situaties is euthanasie een mogelijkheid? Wat bespreek je met de dokter en met de naasten, en wat is daarvoor een goed moment? Wat is de taak van een SCEN arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland)? Voor de pauze wordt gesproken over euthanasie in zijn algemeenheid en hoe het in de praktijk gaat. Na de pauze gaan we dieper in op euthanasie bij verminderde wilsbekwaamheid zoals bij dementie. Er is volop gelegenheid om uw vragen te stellen.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor ernstig zieke mensen, hun naasten, en andere belangstellenden uit de gehele Oost-Achterhoek.

Dit Café Doodgewoon wordt op twee plaatsen in de regio Oost-Achterhoek aangeboden. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 27 mei in Het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterwijk. De tweede bijeenkomst is op donderdagavond 30 mei in De Klok, Grotestraat 84 in Eibergen. Beide bijeenkomsten zijn van 19.30-21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

U kunt zich aanmelden via E-mail of telefoon netwerkpalliatief@gmail.com of 06-598434 67

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek.