Koppelsessie Tribute to Kenny Garrett

BREDEVOORT – In het thema ‘Staat van de Macht’ eert Aaltenaar en saxofonist Norbert Lensink Kenny Garrett. Garrett is een Amerikaanse postbop-jazzmuzikant en componist die in zijn jeugd erkenning kreeg als lid van het Duke Ellington Orchestra en voor zijn tijd bij de band van Miles Davis. Zijn belangrijkste instrumenten zijn alt- en sopraansaxofoon en fluit. Sinds 1985 streeft hij een solocarrière na en heeft hij een uitgesproken mening over de huidige maatschappij: Sometimes we’re trying to remind people of a higher sense — like Art used to say, to “wipe away the dust of everyday life”.

In samenwerking met het Artez Conservatorium Arnhem is er op deze zondagmiddag voor een interessante bezetting gekozen met:

Alto Sax: Norbert Lensink

Piano: Saurav Shrestha

Double bass: Carl Olbrich

Drums: Daniel Louis

Na de sessie is er gelegenheid om gezamenlijk te jammen.

Praktische informatie:

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zondagmiddag 26 mei 2024

Aanvang: 15.00-17.00 uur

Vrije entree, maar gift voor de muzikanten wordt gewaardeerd.

Bezoek ook onze nieuwe expositie Cartooning Ukraine. Entree: € 7,00 incl. koffie/thee, met om 14.00 en 15.00 rondleidingen.

