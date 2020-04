Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

WINTERSWIJK – Alle maatregelen rondom het coronavirus, die gaan ons niet in de koude kleren zitten. Zou u er net als wij het liefst even ‘uitvliegen’ en de deur achter u dichttrekken? Nu alle fysieke contacten noodgedwongen moeten worden vermeden, heeft Lang Leve Kunst een andere manier bedacht om ouderen wat moois te kunnen bieden: we ontmoeten u via de telefoon. Vele vrijwilligers van onze Telefonische Voorleesbrigade staan voor u klaar! Samen kruipt u een kwartiertje weg in een mooi verhaal dat u voorgelezen wordt, samen verdwijnt u even helemaal uit het nu en de zorgen van alledag!

Hoe werkt de Telefonische Voorleesbrigade

Een vrijwilliger van Lang Leve Kunst belt u op en samen spreekt u af wat een geschikt voorleesmoment is. Zes keer, op momenten naar keuze, leest de vrijwilliger u via de telefoon een kwartiertje voor. Samen kiest u een verhaal of gedicht uit. Na het voorlezen is er gelegenheid om nog even na te praten en wordt er een afspraak gemaakt voor de volgende keer. Natuurlijk is het mogelijk om het voorlezen via de telefoon eerst een keer uit te proberen. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.

De Telefonische Voorleesbrigade in de Oost-Achterhoek is bestemd voor ouderen uit Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk.



Aanmelden:

Dit kan per e-mail (voorkeur) of via de telefoon bij Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek/ Boogie Woogie Cultuurcentrum: info-llkoa@boogiewoogie.nl of 0543 51 55 69 (ma, woe, vrij van 9.30 – 11.30 uur). Vermeld uw naam, telefoonnummer en woonplaats.

Aanmelden kan ook via Kruiswerk: 0314 35 74 30 (ma t/m vrij 9.00-13.00 uur)

Kruiswerk Achterhoek en Liemers

De Telefonische Voorleesbrigade is een project van Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort en Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek van Boogie Woogie Cultuurcentrum. Het is ontwikkeld in samenspraak met Kruiswerk Achterhoek en Liemers.

