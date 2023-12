Zilveren Griffel winnaar Marco Kunst als gastspreker in Koppelkerk

BREDEVOORT – De gerenommeerde auteur Marco Kunst, bekend om zijn bekroonde boek “Patroon”, zal binnenkort een lezing geven in de Koppelkerk. Geboren in 1966 te Vlissingen, groeide Kunst op omringd door de natuurlijke schoonheid van de zee, duinen en dijken. Zijn pad leidde hem naar Utrecht, waar hij filosofie studeerde en later doceerde aan diverse kunstacademies.

Kunst, wiens carrière zich kenmerkt door een diepe liefde voor taal en creativiteit, heeft een breed scala aan genres verkend. Hij schrijft voor kinderen, jongeren en volwassenen, variërend van avonturenromans tot fantasy, science fiction, historische romans, komedie en verhalen die de grens tussen fictie en werkelijkheid doen vervagen. Zijn passie voor het geschreven woord komt duidelijk tot uiting in zijn veelzijdige oeuvre.

Tijdens de lezing zal Marco Kunst ingaan op diverse aspecten van zijn werk, met speciale aandacht voor zijn met een Zilveren Griffel bekroonde boek “Patroon”. Dit biedt een unieke kans voor liefhebbers van literatuur om inzicht te krijgen in de creatieve processen van een gevierde auteur.

De bijeenkomst in de Koppelkerk begint om 20:00 uur, met de deuren die open gaan om 19:30 uur. Kaartjes zijn in de voorverkoop beschikbaar voor €10 en aan de deur voor €12,50.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 8 december 2023

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vvk €10 (excl. servicekosten), aan de deur €12,50

Aanmelden: & tickets: www.koppelkerk.nl

