Excelsior organiseert 2e hands boekenmarkt

WINTERSWIJK – Boekenwurmen uit Winterswijk en omstreken opgelet! Na een succesvolle laatste Boekenhal in het najaar van 2023 zit de opslag van Excelsior inmiddels weer helemaal vol, dus alle redenen om een nieuwe editie van Excelsiors Boekenhal te organiseren. Op zaterdag 23 maart wordt MFA Pelkpark weer omgetoverd tot een groot boekenpaleis!

De laatste jaren is dit succesvolle evenement van Muziekvereniging Excelsior bekend geraakt bij vele boekenliefhebbers, die de hele dag kunnen snuffelen tussen de vele soorten boeken; van romans en thrillers tot themaboeken over flora en fauna, techniek, religie, poëzie en diverse hobbyboeken. Een speciaal gedeelte van de zaal zal ingericht worden met kinderboeken. Er zijn boeken voor de allerkleinsten, de beginnende lezers, gevorderde lezers maar ook voor tieners. Daarnaast in diverse categorieën: zelfstandig lezen, educatief, creatief, prenten- en sprookjesboeken. De boeken zijn zorgvuldig uitgezocht en gesorteerd.

Succesformule

De boekenmarkt van Excelsior heeft tijdens de voorgaande edities al vele bezoekers blij gemaakt met mooie tweedehands boeken voor spotprijsjes van €0,50 tot maximaal €3,50. Ook zijn er speciale acties deze dag. Een tas vol kinderboeken kost slechts €5,-, waarbij geldt: hoe voller de tas, hoe beter! Volwassen (streek)romans kosten slechts €1, per stuk en zes voor €5,-. Er is een mogelijkheid om te betalen met de PIN. De deuren zijn open vanaf 10.00 uur, dus wees er snel bij, want voor je het weet zijn de gewilde exemplaren verdwenen!

Goed doel

Boeken kopen levert driedubbel voordeel op! Bezoekers kunnen namelijk hun persoonlijke bibliotheek aanvullen, boeken krijgen een tweede leven, wel zo duurzaam en Excelsior kan haar muziekbibliotheek uitbreiden. Van de opbrengst worden onder andere nieuwe muziekstukken gekocht. Zo kan Excelsior in de toekomst weer mooie concerten verzorgen.

Boekeninzameling

De zolder onlangs opgeruimd? Overgebleven boeken kunnen gebracht worden naar onze inzamelings- en opslaglocatie aan de Narcisstraat 2 in Winterswijk. Heeft u grote hoeveelheden, neem dan contact op met Willie Schurink, oudpapier@excelsior-winterswijk.nl. Voor exacte data en tijden kan er worden gekeken op www.excelsior-winterswijk.nl onder het kopje agenda.

De deuren van MFA PelkPark aan de Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk worden op 23 maart om 10.00 uur geopend. Het Tweedehands Boekenhal duurt tot 15.00 uur en is gratis toegankelijk.