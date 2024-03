Voorjaarswandeling, De Driemark

WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 23 maart 2024 een voorjaarswandeling op De Driemark. In dit gebied is in elk jaargetijde wel iets bijzonders te zien, vooral als je met de boswachter even van de gebaande paden afwijkt. De boswachter wijst op tekenen van het voorjaar die te zien zijn aan de bomen. En dat zijn er veel meer dan je denkt. Laat je verrassen! Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

Deelname: 5 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: Stevige schoenen zijn aanbevolen.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

