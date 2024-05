WINTERSWIJK – Op dinsdag 4 juni organiseert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een informatiebijeenkomst over benauwdheid bij longziekten, onder de naam ‘SKB legt uit’. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium in het SKB in Winterswijk en duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 14.15 uur en de entree is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot en met donderdag 30 mei via het aanmeldformulier op www.skbwinterswijk.nl/agenda.

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor mensen met longziekten, zoals COPD en astma, die last hebben van benauwdheid. Ook naasten en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Programma

Tijdens ‘SKB legt uit’ worden door zorgverleners verschillende onderwerpen besproken. Zo gaat longarts Dirk Nijmeijer in op wat benauwdheid is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Ergotherapeut Marion Straten geeft tips over hoe om te gaan met benauwdheid. Verpleegkundig specialist Lisette Drenthen van het SKB en longverpleegkundige Marloes te Loeke van Sensire bespreken een hulpmiddel bij benauwdheid: het longaanval actieplan. Tot slot, wordt er gesproken over rookverslaving. Roken kan benauwdheid veroorzaken en verergeren. Verpleegkundig specialist Sibylla Bos legt uit waarom het zo moeilijk is om te stoppen met roken, ook als u al een longziekte heeft.

Vanaf 14.15 uur staat er koffie en thee klaar. De bijeenkomst is gratis. Parkeren kan op de bezoekersparkeerplaats van het SKB. De parkeerkosten zijn maximaal €2.

Over benauwdheid

Benauwdheid is een onaangenaam gevoel dat te maken heeft met de ademhaling. Mensen met benauwdheid zijn sneller moe en hebben minder energie. Het gaat vaak samen met longziekten zoals COPD, astma of longfibrose. De meest voorkomende klachten bij benauwdheid zijn een beklemmend gevoel op de borst, het gevoel van niet goed diep kunnen inademen, piepende ademhaling of pijn bij het ademhalen.

Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek? Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda! Evenement indienen