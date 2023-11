Slagwerkgroep Excelsior duikt de kroeg in!

WINETRSWIJK – Alle slagwerkers van Muziekvereniging Excelsior staan inmiddels op scherp. Nog een paar dagen te gaan en dan openen zij op zaterdagavond 9 december de deuren van hun eigen ‘T Rommelcafé.

All-in slagwerkshow

Alles komt deze avond voorbij; humor, verrassende acts, bombastische muziek van klassiek tot rock en zeker ook de interactie van het publiek, want stilzitten wordt onmogelijk! Zo ontvangt barman Dinant Duenk het publiek aan zijn toog in een roemrucht café samen met diverse stamgasten die deze avond aan zullen schuiven. Zij zullen de indrukwekkende muziek gespeeld door de slagwerkgroep, band en blazers van commentaar en hun “scherpe” inzichten voorzien en de kijkers door de avond leiden. Als klap op de vuurpijl zal ook een “First date” niet ontbreken. Hoe dat afloopt, dat blijkt op de avond zelf… Eén ding staat wel vast: deze avond wil je niet missen! Het geheel staat onder de bezielende leiding van dirigent Niek Kleinjan. Daarnaast is voor deze productie opnieuw de samenwerking opgezocht met de ervaren regisseur Richard Sprokkereef, met wie Excelsior al eerder heeft samengewerkt tijdens het Bevrijdingsconcert op ’t Hilgelo in mei 2019 en het Vrijheidsparkfestival in juni 2022. De bijzondere combinatie van een slagwerkgroep, met acteurs, inclusief band met blazers en dat alles geregisseerd door een professionele regisseur is dermate bijzonder dat het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten deze voorstelling financieel te ondersteunen.

Kaartverkoop

De voorstelling wordt uitgevoerd op zaterdagavond 9 december vanaf 20.15 uur in Theater De Storm. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website of aan de kassa van Theater de Storm (www.theaterdestorm.nl of 0543-519285) en kosten €17,50. De entreeprijs is inclusief garderobe en een pauzedrankje. Donateurs krijgen op vertoon van de donateurskaart €2,50 korting per kaart op maximaal 2 kaarten. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor deze spectaculaire avond, maar wacht niet te lang met kopen want op=op.

