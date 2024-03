Regionale Kunstenaars Exposeren in Streekziekenhuis Koningin Beatrix

WINTERSWIJK – In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk vinden regelmatig wisselende exposities plaats. Tot begin mei 2024 tonen diverse regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, verschillende poligangen en vitrines van het ziekenhuis.

Centrale Gang

Anky van Olst presenteert haar kunstwerken in de centrale gang. Ze maakt gebruik van acryl, pastelkrijt, ecoline en Oost-Indische inkt. Haar portfolio omvat portretten en werken geïnspireerd door de Afrikaanse cultuur.

Poligangen

Fotokring Oost Gelre toont de expositie Grote Grazers in poligang 4.1.

In poligang 4.3 (KNO) zijn de met kleurpotloden ingekleurde mandala’s van Margareth Elsinghorst te bezichtigen. Elsinghorst combineert haar mandala’s met zorgvuldig geselecteerde en soms handgeschilderde lijsten.

Fotoclub Helios deelt fotografisch werk in poligang 4.5.

Anita Brederode exposeert haar schilderijen, kenmerkend door spontaniteit en vrolijke kleuren, in poligang 1.1.

Vitrines

Jacqueline Wols uit Groenlo stelt haar ‘Blije Blokkies’ ten toon in de vitrines van de centrale hal. Deze houten objecten, geschilderd in levendige kleuren, beloven een glimlach te brengen bij elke beschouwer. Interessant is dat de helft van de opbrengst van de Blije Blokkies ten goede komt aan de CliniClowns.

Deze exposities bieden patiënten, bezoekers en medewerkers van het SKB een kans om te genieten van het rijke talent van kunstenaars uit de regio en dragen bij aan een aangename sfeer binnen het ziekenhuis.

