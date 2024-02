Özcan Akyol en Anna van den Breemer in bieb Winterswijk

WINTERSWIJK – In het kader van ‘Zooo! In de bieb!’ en de Boekenweek 2024 bezoeken Özcan Akyol (Eus) en zijn partner Anna van den Breemer op zondag 3 maart 2024 de Bibliotheek Winterswijk. Kaarten voor lezing van beide auteurs zijn te bestellen via www.oostachterhoek.nl/zooo, maar ook in de bibliotheekvestigingen. Entree voor leden: € 7,50, niet leden betalen € 10,00.

Boekenweek in teken van ‘familie’

Het thema van de Boekenweek 2024, die plaatsvindt van 16 tot en met 24 maart, is ‘Bij ons in de familie’. Hoe toepasselijk is het dan om de maand te beginnen met twee schrijvers, die ook nog eens familie zijn. Eus en Anna zullen vertellen over hun boeken, maar ook aandacht besteden welke invloed ze op elkaars schrijfproces hebben.

Anna van den Breemer

Anna van den Breemer (1984) is een Nederlands journaliste. Ze is werkzaam bij de Volkskrant, waar ze voor de rubriek Opvoeden schrijft. In 2018 schreef ze het boek ‘Ivanka’ over Ivanka Trump. In 2019 schreef Van den Breemer het boek ‘We klungelen als ouders maar wat aan’. Twee jaar later verscheen het vervolg ‘Alle ouders klungelen nog steeds maar wat aan’. In 2023 verscheen haar thrillerdebuut ‘Het perfecte zusje’.

Özcan Akyol

Özcan Akyol (1984), ook wel bekend als Eus, is een Nederlandse schrijver, columnist en presentator. Hij debuteerde in 2012 met de semi-autobiografische schelmenroman ‘Eus’ en ontwikkelde zich daarna tot een creatieve duizendpoot. Hij schreef ook de roman ‘Toerist’ en later dit jaar verschijnt alweer zijn derde boek ‘Afslag 23’.

Eus is ook columnist voor verschillende kranten en tijdschriften. Hij schrijft hierin over variërende onderwerpen, van binnenlandse politiek tot ons onderwijssysteem en sport. Hij maakte furore als televisiepresentator met succesvolle titels als ‘De Neven van Eus’, ‘Sterren op het Doek’, ‘De Geknipte Gast’, ‘Home of Eus’ en ‘Eus’ Boekenclub’. Regelmatig schuift hij aan bij diverse praatprogramma’s als tafelgast.

