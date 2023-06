SKB en het Middenrif Centrum veranderen samen het leven van patiënten met een middenrifverlamming

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is een vernieuwende samenwerking aangegaan met het Middenrif Centrum van middenrifchirurg Dr. Pim Welvaart. Dr. Welvaart is sinds begin 2023 regelmatig in het SKB om zijn patiënten met een middenrifverlamming te opereren. Het SKB organiseert alle benodigde faciliteiten rondom de operaties. Van operatiekamer met een compleet toegewijd OK-team tot de nazorg. Dankzij deze samenwerking kunnen meer patiënten worden geopereerd en is de wachttijd van twee jaar nu al teruggebracht tot één jaar.

Impact van een middenrifverlamming

Het middenrif is een gespierde wand tussen de buik- en borstholte. Het speelt een belangrijke rol bij de ademhaling en houdt de organen op de juiste plek. Als het middenrif verlamd raakt, drukt het tegen de organen, zoals de longen en het hart. Deze raken in de knel, met ernstige benauwdheid tot gevolg. Deze klachten hebben een grote impact op het dagelijks leven van patiënten. Vaak is werken niet meer mogelijk, het sociale leven is beperkt en sommige patiënten hebben ’s nachts thuisbeademing nodig.

Het Middenrif Centrum

Dr. Welvaart is een autoriteit op het gebied van middenrifchirurgie. Patiënten uit heel Nederland en het buitenland komen naar hem toe voor een operatie. Vijftien jaar geleden ontwikkelde hij zijn techniek om via een kijkoperatie een verlamd middenrif vanuit de buik te verhelpen in plaats van via de borstkas. De operatie is daardoor voor patiënten veel minder belastend. Eerder voerde hij deze operatie alleen uit in het Meander Medisch Centrum, waar hij werkt als hoofd en opleider van de afdeling Longchirurgie.

Welvaart: “Met mijn operatietechniek kan ik meer patiënten helpen, maar in het Meander Medisch Centrum is hiervoor door andere medische ingrepen onvoldoende operatiecapaciteit beschikbaar. De wachtlijst was inmiddels opgelopen tot twee jaar. Dat vond ik veel te lang en daarom zocht ik naar nieuwe mogelijkheden om de lange wachtlijst terug te dringen. In 2022 richtte ik het Middenrif Centrum op. Vervolgens zocht ik naar een samenwerking met een ziekenhuis waar ik extra operaties kon uitvoeren. Het SKB ademt gastvrijheid en kwaliteit. Tijdens het behandeltraject spelen verschillende zorgprofessionals en afdelingen een belangrijke rol. Door middel van scholing en training zijn zij bij deze samenwerking betrokken, om zo hoge kwaliteit van te kunnen bieden. Ik mag in het SKB samenwerken met een gedreven en betrokken team, dat expertise over de zorg rondom deze operatie heeft opgebouwd. Van het OK-team, tot aan de holding, recovery en verpleegafdeling. Iedereen levert een belangrijke bijdrage aan deze succesvolle samenwerking. Samen laten we zien dat dit een geweldige manier is om met hoge kwaliteit en patiëntveiligheid de wachtlijst terug te dringen.”

“Sinds de operatie heb ik mijn lijf weer terug”

Door het beschikbaar stellen van een operatiekamer en dankzij het toegewijde en enthousiaste team, kan dr. Welvaart meer patiënten opereren. Dankzij deze samenwerking is het nu al gelukt om de wachttijd voor een middenrifoperatie te halveren. Pieter Schram (55 jaar) uit Eemnes werd via zijn longarts verwezen naar dr. Welvaart. “De wachttijd voor een middenrifoperatie was erg lang, minimaal twee jaar. In die tijd werd ik steeds kortademiger en ik kon niet meer werken. Dankzij de samenwerking tussen het SKB en het Middenrif Centrum, kon ik ruim een jaar sneller terecht. Sinds de operatie heb ik mijn lijf weer terug en is de kortademigheid weg.”

“Samen maken we echt het verschil voor patiënten”

Bestuurder Inge de Wit: “Deze samenwerking biedt kansen én is een nieuwe benadering in de zorg. Hiermee laten we zien dat we als ziekenhuis niet alleen uitstekende basiszorg bieden, maar ook van betekenis zijn in specialistische zorg die minder vaak voorkomt. Het is een nieuwe manier om wachtlijsten terug te dringen. Hiermee maken we echt het verschil patiënten die nagenoeg nergens anders terecht kunnen. Tegelijkertijd bieden we onze medewerkers extra uitdaging door nieuwe expertise op te bouwen.”

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl