Historische Boekpresentatie: ‘Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis'”

Op 23 april 2024, een dag met historische betekenis voor de stad Terborg, wordt het boek “Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis” gepresenteerd. Geschreven door de archivarissen Peter Bresser en Willem Willemsen, biedt dit werk een diepgaande blik op de geschiedenis van Terborg van de twaalfde tot de negentiende eeuw. Het boek belicht hoe deze stad en haar inwoners zich verweven zagen in de bredere context van nationale en regionale gebeurtenissen, waaronder het verkrijgen van stadsrechten in 1419, de Tachtigjarige Oorlog, en het Rampjaar 1672.

In “Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis” komen de levens van de Terborgenaren tot leven tegen de achtergrond van geloofsstrijd, stadsbelegeringen, en de bedreigingen door water en vuur. De auteurs duiken in de betekenis van lokale tradities, bestuurlijke inrichting, rechtspraak, onderwijs, en armenzorg. Belangrijke figuren zoals de heren van Wisch en de graven van Bergh, evenals markante gebeurtenissen zoals een overval op kasteel Wisch en een veldslag bij Terborg, worden uitvoerig behandeld.

Dit boek, dat een uniek licht werpt op de geschiedenis vanuit een Oost-Gelderse perspectief, verschilt van traditionele geschiedschrijvingen die vaak door de geschiedenis van Holland worden gedomineerd. Het maakt gebruik van oude taal en unieke archiefstukken om de geschiedenis van deze streek verder te verrijken en fungeert als een gids naar belangrijke historische bronnen.

De presentatie, die plaatsvindt in de Georgiuskerk in Terborg, omvat een dialoog tussen de auteurs en presentator Frans Miggelbrink, waarbij dieper wordt ingegaan op het onderzoek achter het boek. Belangstellenden kunnen het boek voor een gereduceerde prijs voorbestellen of kopen tijdens de presentatie. Na de lancering zal het boek verkrijgbaar zijn via de website achterhoekseboeken.nl, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, en lokale boekhandels.

Met illustraties, reconstructietekeningen en een vormgeving door Frans Hesselink, belooft “Terborg, kleine stad in de grote geschiedenis” een waardevolle toevoeging te zijn aan de regionale geschiedkunde en een interessante leeservaring voor eenieder die geïnteresseerd is in het rijke verleden van deze kleine stad in de grote geschiedenis.