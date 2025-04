Voor het eerst in vijftig jaar: tentoonstelling over Michel Seuphor in Nederland

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan opent op 17 mei twee nieuwe tentoonstellingen, waarin de lijn – letterlijk en figuurlijk – centraal staat. Opvallend is de bijzondere herwaardering van Michel Seuphor, een Vlaamse kunstenaar en goede vriend van Piet Mondriaan. Voor het eerst in vijftig jaar is er in Nederland weer een museale tentoonstelling aan zijn werk gewijd.

In Piet Mondriaan en Michel Seuphor | Een vriendschap in lijn en kleur maakt het publiek kennis met de artistieke band tussen Seuphor (1901–1999) en Mondriaan. Hun ontmoeting in het Parijs van begin twintigste eeuw leidde tot een jarenlange vriendschap en wederzijdse inspiratie. Behalve kunstenaar was Seuphor ook schrijver; hij schreef de eerste monografie over Mondriaan en ontwikkelde zelf een herkenbare stijl, met abstracte vormen, geometrie en Oosterse invloeden. Zijn werk omvat tekeningen en monumentale wandkleden.

Tegelijkertijd opent de tentoonstelling Nieuwe lijnen | Tussen vriendschap en vereniging, waarin tien hedendaagse vrouwelijke kunstenaars hun visie geven op de rol van verbondenheid in de kunstwereld van nu. Curator Marian Genet brengt hun installaties en objecten samen in een kleurrijke, gelaagde expositie waarin thema’s als samenwerking en collectiviteit centraal staan.

De tentoonstellingen zijn te zien vanaf vrijdag 17 mei in Museum Villa Mondriaan. Meer informatie is te vinden op www.villamondriaan.nl.

