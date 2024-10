Plan voor 37 appartementen op locatie Het Witte Paard in Zelhem bijna rond

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

ZELHEM – Het plan voor de herontwikkeling van het leegstaande horecapand Het Witte Paard in het centrum van Zelhem is in een vergevorderd stadium. B en W van de gemeente Bronckhorst hebben besloten om in principe medewerking te verlenen aan de bouw van 37 levensloopbestendige appartementen op deze locatie.

Levensloopbestendige appartementen voor senioren

De ontwikkelaar werkt al geruime tijd aan een plan dat voorziet in de bouw van vier gebouwen met in totaal 37 appartementen, inclusief parkeerplaatsen en een fietsenberging. De appartementen zijn ontworpen voor senioren van 55 jaar en ouder en zijn zeer energiezuinig. Een groot deel van de appartementen zal in de prijscategorie ‘betaalbaar’ vallen, met een maximale prijs van €355.000. Het project draagt bij aan de doorstroming binnen Zelhem: senioren die verhuizen naar deze appartementen laten woningen achter die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen.

Ruimtelijke verbetering en betrokkenheid van omwonenden

Naast het bieden van woningen voor senioren, zorgt het project voor een ruimtelijke verbetering van de locatie en de omliggende buurt. In het planproces zijn diverse partijen betrokken, waaronder Vitale Kern Zelhem, en er is overleg gevoerd met omwonenden om tot een acceptabele invulling van de locatie te komen.

Vervolgstappen

Voordat het plan definitief kan worden uitgevoerd, moeten er nog afspraken worden gemaakt over de aan- en verkoop van grond en over de inrichting van groen en parkeeroplossingen. Zodra hierover overeenstemming is bereikt, kan de ontwikkelaar een vergunningaanvraag indienen.

