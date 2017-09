Bibliotheek boekt certificeringssucces

X 33

GROENLO – De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de derde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Wethouder Hoijtink heeft op woensdagmiddag 20 september het certificeringsbordje voor de gemeente Oost Gelre bevestigd in de Bibliotheek Groenlo.



Hoijtink feliciteerde de Bibliotheek met het behaalde resultaat. “Blijvende certificering van de Bibliotheek is van belang om zo toegang te kunnen houden tot de landelijke digitale datebase. Ook deelname aan het landelijke en provinciale netwerk is voor de Bibliotheek Oost-Achterhoek van belang”. De wethouder beschreef ook het belang specifiek op gemeentelijk niveau: “De aansluiting tussen gemeentelijk en bibliotheekbeleid, bijvoorbeeld op het terrein van het Sociale Domein, is belangrijk om zo samen laaggeletterdheid onder onze inwoners te bestrijden. Door certificering kan deze wens beter plaats vinden”.

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting is een onafhankelijke organisatie en hanteert een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering en het onderhoud daarvan. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM en jaarverslagen, waarna er een tweetal auditdagen volgt. Tijdens deze dagen voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek.

Bij deze auditronde is er met name gekeken naar de toekomstbestendigheid van de Bibliotheek. Daarbij constateerden de auditoren dat de Bibliotheek volop samenwerkt met het onderwijs en andere organisaties. Bijzonder vindt men in Oost Gelre de samenwerking in Groenlo met Scholengemeenschap Marianum. Ook zijn de auditoren onder de indruk van de samenwerking van de Bibliotheek Oost-Achterhoek met de belangenverenigingen en basisscholen in de kleine kernen, met als resultaat de Bibliotheek op School in elke kleine kern.

Deze voorbereiding en auditdagen hebben als resultaat dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek zich opnieuw gecertificeerd mag noemen. En dit is, gezien het relatief lage subsidiebedrag dat de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangt, een knappe prestatie, aldus de auditcommissie.