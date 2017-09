Eefsele 13 jan. 2018 – Witte rook bij de Noamatters

X 141

EEFSELE – Waar ze in Den Haag na maandenlange onderhandelingen er nog steeds niet uit zijn, hebben ‘de Noamatters’ de formatie al weer tot een goed einde weten te brengen.

Diegenen die de Noamatters in het komende carnavalsseizoen gaan leiden zijn bekend. Geen informateurs, geen formateurs, gewoon twee ‘oetzeukers’ en een avond ‘an de kökentoafel’ volstonden om een nieuw tweetal bereid te vinden de eervolle taken van prins en adjudant op zich te nemen.

Ze zien nog een beetje bleekjes, zijn nog een beetje beduusd, maar er is geen twijfel dat ze bij de opening van het seizoen er zullen staan, om ‘de Noamatters’ met soepele hand door het carnavalsseizoen te leiden.

De onthulling zal plaatsvinden in de eigen ‘Heujbarg’ op 13 januari, tijdens een gevarieerde avond met een buut, zang, dans, muziek en vanzelfsprekend volop gezelligheid.

“PS: Misschien een idee om de ’oetzeukers’ eens richting Den Haag te sturen om ze daar eens een ‘masterclass’ te geven?”, aldus ‘de Noamatters’.