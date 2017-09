Eerste escaperoom in Groenlo open

X 96

GROENLO – Tijdens de week van 16 oktober wordt de eerste escaperoom in Groenlo geopend. De laatste paar maanden is er door tientallen vrijwilligers hard gewerkt om Groenlo van een ontsnappingsroute te voorzien. De escaperoom is gevestigd aan de Beltrumsetraat. In een escaperoom wordt je letterlijk opgesloten. Je moet zo snel mogelijk uit de kamer zien te komen, je kunt uit de kamer komen door het goed oplossen van puzzels.

Het initiatief van het maken van de escaperoom in Groenlo komt van Nick Oostendorp, Björn Vije, Niek Molendijk en Michaël Lammers. De mannen hebben gekozen voor het thema de 17de eeuw, en dan specifiek het jaartal 1627. Dit is het jaar waarin Frederik Henderik de stad Grolle veroverd heeft op de Spanjaarden. ‘’Wij hebben het ons niet makkelijk gemaakt om dit thema te kiezen, maar wij willen het zo secuur en goed mogelijk doen. En daarom kost het allemaal iets meer tijd dan verwacht’’ aldus Nick Oostendorp.

Er wordt nu een eindsprint getrokken om de escaperoom op tijd af te hebben. Eerst werd er alleen op zaterdag in de escaperoom gewerkt maar nu zijn de vrijwilligers er dagelijks te vinden. ‘’ We worden wel druk met de Slag om Grolle in zicht. Zonder alle vrijwilligers was het ons niet gelukt. De inzet is heel belangrijk’’ vertelt Michaël.

Volgens de mannen belooft het een hele beleving te worden. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 1 november opgeven om zelf te ontsnappen uit de escaperoom, ook kunnen mensen zich opgeven voor de mailinglist, dit kan via escaperoomgroenlo.nl