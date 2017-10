Grolse inbreng op EK kyokushin karate in Polen

X 72

Met Bart Overkamp en Puck Nijhuis waren er op 13 en 14 oktober 2017 twee Grolse karateka’s actief op het Open Europees Kampioenschap kyokushin karate in Polen.

Het Europese Kampioenschap in de Poolse badplaats Swinoujscie was een groots opgezet toernooi met meer dan 400 deelnemers uit 24 landen. Daarbij waren er wildcards voor enkele niet Europese landen. Zo was Japan bijvoorbeeld vertegenwoordigd met een delegatie van 50 man. Ook Nederland was met een groep van 40 personen goed vertegenwoordigd. Interim-bondscoach en tevens Grollenaar Dominic Monasso had met zijn coaching team 18 vechters geselecteerd, 11 deelnemers bij de junioren en 7 bij de senioren. Vanuit Mu-Chin Groenlo behoorden Bart Overkamp en Puck Nijhuis ook tot deze selectie.

Voor Puck Nijhuis was het haar debuut op een groot internationaal toernooi. Het hoofddoel was ervaring op doen. Puck heeft helaas verloren, maar waardig. Het doel is gehaald, ze heeft een berg ervaring opgedaan en veel geleerd waarmee ze vooruit kan.

Voor Bart Overkamp was het zijn tweede EK. Vorig jaar bij het EK in eigen land presteerde Bart bijzonder goed. Daardoor lag de lat nu ook hoog. Hij vocht een goede partij maar werd gehinderd door twee ongeoorloofde technieken van de tegenstander. Helaas trad de scheidsrechter niet adequaat genoeg op en verzuimde de tegenstander een puntenstraf te geven. Wel vocht de tegenstander wat feller en dit gaf uiteindelijk de doorslag. Hiermee helaas ook een vroegtijdig einde aan het EK voor Bart.

Voor het Nederlands team is het een succesvol EK geweest. Bij de jeugd een 1e plaats en twee 3e plekken. Bij de senioren zijn er twee dames 3e geworden. Daarnaast is Nederland bij de senioren een Europees kampioen rijker. Valence Bickel uit Sommelsdijk bekroonde als outsider een fantastisch toernooi met de Europese titel. Een titel die voor enorme trots zorgde bij het gehele Nederlandse team. Nederland eindigde als 6e van de 24 landen bij het landenklassement. Daarmee kijken chef de mission Aloys te Braake en Dominic Monasso tevreden terug op deze missie met een Grols tintje.

