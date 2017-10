Henk Geurkink winnaar grachtencompetitie 2017

X 52

GROENLO – Afgelopen zondag werd er om 08.00 uur geloot bij de EMTE, Leo en Leo hadden het parcours uitgezet bij “De Wilhelminabank, “Het Hertenkamp” en “Geitenkamp/Halve Maan” .

Op voorhand was al duidelijk dat er voor de eindoverwinning eigenlijk nog maar twee gegadigden waren; Henk Geurkink en Ralf Thiel. Tussen beide heren zat slechts 1 punt verschil, veel spannender zou het worden om plek 3 want hier zouden nog een viertal deelnemers voor in aanmerking komen.

Bij “De Wilhelminabank” werd al snel redelijk veel vis gevangen met name door Toon Heinsman, Ralf Thiel en Frans Lindner maar uiteindelijk bleek bij de telling en het wegen dat Toon toch duidelijk de beste was in dit vak.

Bij “Het Hertenkamp” werden al vrij snel de nodige visjes gevangen en werd al snel duidelijk dat er vandaag geen maat stond op Karl Heinz Drees, hij was met 50 vissen duidelijk de sterkste in het vak waar Leo te Koppel nog een mooie winde wist te vangen.

Hoe anders was het deze dag bij “Het Geitenkamp/Halve Maan”, het leek erop of de vissen op vakantie waren want wat de heren hier ook probeerden de vis had er geen zin in.Toch was het koloper Henk Geurkink die na een klein uur beet kreeg en een karper aan de haak sloeg maar helaas bleek de haak na een minuut of vijf niet sterk genoeg om de karper te houden.

Aan het einde bleek dat toch Henk het vak had gewonnen met maar 6 vissen. Al met al kunnen we terug kijken op een prima visseizoen met veel vis en mooie gewichten. Tevens willen we via deze weg alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet tijdens de grachtencompetitie.

Uitslag;

Wilheminabank

Toon Heinsman 2 vakpunten 66 vissen 1480gram Ralf Thiel 5 vakpunten 27 vissen 1135gram Frans Lindner 6 vakpunten 36 vissen 630gram

Hertenkamp

1. Karl Heinz Drees 2 vakpunten 50 vissen 1185gram

2. Hennie Wildenborg 6 vakpunten 37 vissen 675gram

3. Wesley Helmers 6 vakpunten 30 vissen 695gram



Geitenkamp/Halve Maan

1. Henk Geurkink 3 vakpunten 6 vissen 140gram

2. Steven Groot Severt 3 vakpunten 5 vissen 225gram

3. Ronnie van de Beek 6 vakpunten 4 vissen 125gram

Einduitslag Grachtencompetitie 2017

1. Henk Geurkink 6 punten 249 vissen 7955 gram

2. Ralf Thiel 8 punten 219 vissen 7520 gram

3. Karl Heinz Drees 9 punten 311 vissen 9120 gram

4. Toon Heinsman 10 punten 294 vissen 8360 gram

5. Wesley Helmers 11 punten 191 vissen 5915 gram

6.Steven Groot Severt 13 punten 218 vissen 4600 gram

7. Michael Drees 13 punten 212 vissen 8720 gram

8. Ronnie van de Beek 14 punten 141 vissen 4210 gram< /li>