Onnodige nederlaag voor Grol tegen Groessen

GROENLO – Grol speelde niet goed. In de eerste helft hoefde Wessel Baarslag echter niet in actie te komen. Grol had slechts één kans vlak voor rust. Terwijl Grol in het begin van de tweede helft met diverse kansen dicht bij een treffer leek, was het Groessen dat binnen vijf minuten uit zijn eerste twee aanvallen tweemaal wist te scoren. Grol kreeg daarna ondanks het slechte spel toch nog diverse grote kansen en vlak voor tijd schoot Michel Kamphuis de aansluitingstreffer binnen. Grol was daarna nog dichtbij de gelijkmaker, maar het bleef bij een teleurstellende nederlaag: 1 – 2.

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Grollid Niels Rondeel start Grol met zelfvertrouwen en goed aan de wedstrijd tegen Groessen. Na tien minuten resulteert dit in een schot van Luc Berentsen op de lat en even later in een kopbal van Luc die net naast gaat. Het team van Sander Hoopman kon dit echter geen goed vervolg geven in de eerste helft. Tijdens de opbouw van achteruit kon geen vrije man meer gevonden worden, hetgeen resulteerde in nutteloze en misplaatste lange ballen en veelvuldig balverlies. Michel Kamphuis was wederom de aanjager, maar de samenwerking met Luc Berentsen en Roel Bruins op het middeveld pakte niet goed uit. Groessen kreeg langzamerhand meer overwicht en stuurde regelmatig één van de spitsen weg. Gelukkig wisten Mart Willemsen en Ramon Landewers meerdere keren hun duel te winnen of met een sliding net op tijd te corrigeren. Wessel Baarslag hoefde in de gehele eerste helft niet in actie te komen. Op slag van rust kreeg Grol zelfs nog een kans om op voorsprong te komen. Michel Kamphuis, weggestuurd door Ramon Landewers, stuitte jammergenoeg op de solide en goedkeepende reservekeeper Joris Kuijpers. Mart Zieverink miste de bal in de rebound, enigzins illustratief voor de manier waarop Grol vandaag voetbalde.

Na rust kwam Grol weer goed uit de startblokken en leek op weg naar de voorsprong met een groot aantal kansen binnen korte tijd. Een kopbal van Rutger van Schijndel uit een slim opgezette corner werd van de lijn gehaald en een laag schot van Mart Zieverink werd door Joris Kuijpers gekeerd. Even later schoot Mart Zieverink van dichtbij weer op de Groessen keeper. De bal wilde er vandaag niet in. En een aloude voetbalwet trad in werking. Uit de tegenaanval counterde Groessen de bal via Dylan Oudendag naar Lennard van Zuylen die de bal eenvoudig langs Wessel Baarslag schoof: 0 – 1. Grol probeerde snel op orde zaken te stellen, maar een kopbal van Michel Kamphuis en een klutsbal van Rutger van Schijndel gingen net naast. Sander Hoopman bracht twee fitte spelers in, maar dit pakte niet uit zoals gedacht. Want nog geen minuut later verspeelde Teun Pasman aan de zijlijn de bal aan Sander Meijer, die direct Lennard van Zuylen vrijspeelde en hij schoot de bal schuin langs Wessel Baarslag binnen: 0 – 2.

Grol gaf gelukkig niet op, en bracht nog een slotoffensief onder aanvoering van Michel Kamphuis. Het voetbal was niet best, maar dit leverde toch nog een groot aantal kansen op. Luc Berentsen miste een mooie voorzet maar net met zijn hoofd en een volley van Mathijs Warnar uit een voorzet van Michel Kamphuis ging wederom naast. Een volgende voorzet van Michel werd door Mathijs op de lat gekopt. Het zat niet mee vandaag. Drie minuten voor tijd was er dan toch de aansluitingstreffer. Vanuit de draai schoot Michel van 16 meter laag in: 1 – 2. Dit leek het maximal haalbare. Alhoewel een gelijkspel er zeker ook nog in leek te zitten. Een kopbal bij de tweede paal van Mathijs Warnar ging maar net over en een schot van Mart Zieverink werd wederom gestopt door Joris Kuijpers, die deze middag geen enkele fout maakte. Een teleurstellende nederlaag tegen een niet al te sterk Groessen was het uiteindelijke resultaat. Zeker gezien het groot aantal kansen aan Grolkant. Aan de andere kant moet wel vastgesteld worden dat het voetbal van Grol niet best was. Grol bezet nu een gedeelde vijfde plaats in een zeer brede middenmoot.

Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen Gendringen op het programma. Aanvang 14.00 uur. Een belangrijk duel om een plek in de subtop te verkrijgen.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

61. 0 – 1 Lennard van Zuylen

66. 0 – 2 Lennard van Zuylen

87. 1 – 2 Michel Kamphuis

Scheidsrechter: H. Reintjes uit Didam.

Geel: Luc Berentsen en Mathijs Warnar.

Opstelling:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Teun Pasman, Ramon Landewers, Mart Willemsen en Bjorn te Braake;

Middenveld: Luc Berentsen, Michel Kamphuis en Roel Bruins (65. Quint Kristen);

Voor: Mart Zieverink, Wouter Rexwinkel en Rutger van Schijndel (65. Mathijs Warnar).

Team van de week: Grol JO8-2

Sponsor wedstrijdbal: V.S.V.G.

Bijzonderheden: Wedstrijd start met 1 minuut stilte en Grol speelt met rouwbanden ter nagedachtenis aan overleden Grollid Niels Rondeel.

Uitslagen 3C

Grol – Groessen 1 – 2

DCS – AD ’69 6 – 1

VIOD – OBW 1 – 1

Rheden – Gendringen 1 – 2

VDZ – VVO 1 – 2

Keijenburgse Boys – FC Trias 4 – 1

MASV – Pax 1 – 2

Stand 3C

1. DCS 2 – 6

2. Keijenburgse Boys 2 – 4

3. Gendringen 2 – 4

4. Pax 2 – 4

5. Groessen 2 – 3

6. Grol 2 – 3

7. MASV 2 – 3

8. VDZ 2 – 3

9. VVO 2 – 3

10. AD ’69 2 – 3

11. VIOD 2 – 2

12.OBW 2 – 1

13. Rheden 2 – 0

14. FC Trias 2 – 0