Re-enactors openen Escaperoom Groenlo

GROENLO – Aan de vooravond van de Slag om Grol is donderdag 19 oktober Escaperoom Groenlo geopend. Er is maandenlang hard gewerkt om de escaperoom op tijd af te hebben. Het was een groep 17e eeuws geklede re-enactors uit Malta die zich aan het einde van de middag voor het eerst liet opsluiten.

“Wij vonden met een knipoog naar de Slag om Grolle het een leuk idee om dat precies om 16:27 uur te doen. Het thema van dRe-enactors openen Escaperoom Groenloe escaperoom heeft namelijk alles te maken heeft met het jaartal 1627”, vertelt Marilène Houwer. In dit jaar heeft Frederik Hendrik de stad Grolle terug veroverd op de Spanjaarden.

Donderdag is ook de nieuwe website van de escaperoom gelanceerd, zodat mensen nu ook online een plek kunnen reserveren. De eerste 2 weken van november worden gebruikt om te finetunen. Voor die periode geldt daarom een korting van 20%.

Een escaperoom is een spel waarbij je fysiek wordt opgesloten in een kamer. Het doel is om binnen een uur te ontsnappen. Je kunt ontsnappen door het oplossen van puzzels. De escaperoom in Groenlo heeft een 17de eeuws thema en dan specifiek het jaartal 1627.

Voor meer informatie: https://escaperoomgroenlo.nl