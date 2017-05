Bevrijdingsdag op veel plaatsen droog

X 15

De dag van 5 mei verloopt veelal bewolkt. Wel is het in de middag op veel plaatsen droog.

Bevrijdingsdag

Vooral in de ochtend kan er in het noorden en noordoosten een klein beetje regen of motregen vallen. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Het is bewolkt, maar later op de dag wordt het vooral in het zuiden vriendelijker met ruimte voor de zon. Het wordt circa 10 graden in Groningen tot 14 graden in Limburg.

Records?

Sinds 1945 hebben we op 5 mei 4 keer een zomerse Bevrijdingsdag gehad, met 25 graden of meer. Een bizar koude 5 mei hebben we ook gekend, in 1979 werd het slechts 7,2 graden. Sinds 1945 is het op 5 mei zelfs al 5 keer kouder geweest dan 10 graden. De temperaturen die we op deze Bevrijdingsdag 2017 gaan halen, komen uit op circa 12 of 13 graden in De Bilt. Dat kunnen we dus bepaald geen record noemen.

