Donderdag 19 oktober landelijke Aan de Bakdag

Donderdag 19 oktober 2017 gaan zo’n 12.000 kinderen van 600 Buitenschoolse Opvanglocaties (BSO’s) in heel Nederland cupcakes bakken, versieren en verkopen voor het goede doel. Met de verkoopopbrengst, die door Dr. Oetker wordt verdubbeld, ondersteunen zij het scholenproject van SOS Kinderdorpen in Guinee-Bissau, Afrika. In de provincie Gelderland gaan 46 BSO’s aan de bak voor SOS Kinderdorpen.

Gratis bakpakket voor BSO’s

Om de deelnemende BSO’s op weg te helpen, biedt Dr. Oetker een bakpakket aan met Cupcake basismixen, decoraties, bakschorten en promotiemateriaal. Op aandebakdag.nl kunnen kinderen inspiratie opdoen voor stoere, gekke en kleurrijke cupcakes. Vanwege de enorme belangstelling in 2016 heeft Dr. Oetker dit jaar 100 extra bakpakketten ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen in totaal 600 BSO’s meedoen.

Elke BSO geeft een eigen invulling aan deze tweede landelijke editie van Aan de Bakdag. ‘Sommige BSO’s richten een prachtige verkoopkraam in op hun locatie, andere verkopen hun zelfgebakken cupcakes aan de deur,’ aldus Margot Ende, directeur SOS Kinderdorpen. ‘In alle gevallen is de inzet en het enthousiasme hartverwarmend.’

Kim-Lian over Guinee-Bissau

Met de opbrengst van Aan de Bakdag, die door Dr. Oetker wordt verdubbeld tot een maximum van 35.000 euro, helpen de BSO’s schoolkinderen in Guinee-Bissau. SOS Kinderdorpen ambassadeur Kim-Lian van der Meij heeft met eigen ogen gezien wat de resultaten zijn van het werk van SOS Kinderdorpen. Zij stimuleert de deelnemende kinderen dan ook om extra hun best te doen voor hun leeftijdgenootjes in het West-Afrikaanse land. ‘In Guinee-Bissau heeft SOS Kinderdorpen vorig jaar intensief samengewerkt met zes basisscholen. Hierdoor verbeterde de kwaliteit van onderwijs op deze scholen. Zo gaan er nu meer kinderen over naar de volgende klas, wordt er minder gespijbeld en zijn er minder kinderen die geheel uitvallen van school. Ook geven de leraren beter les doordat ze bijscholing kregen en kunnen dankzij beurzen nu ook de armste kinderen naar school. Met steun van de BSO’s die in actie komen tijdens Aan de Bakdag kan SOS Kinderdorpen nog eens zes basisscholen helpen. Zo helpen kinderen in Nederland mee aan een mooie toekomst voor duizenden kinderen in Guinee-Bissau. Ik vind dit dan ook zo’n geweldige actie,’ aldus van der Meij.

Familie aan de basis van samenwerking

Dr. Oetker en SOS Kinderdorpen werken samen vanuit de overtuiging: familie is het mooiste recept. Margot Ende: ‘SOS Kinderdorpen zet zich in voor kinderen zonder ouders of veilig thuis. Wij geloven dat een liefdevolle familie de basis is voor de ontwikkeling van elk kind. De samenwerking met familiebedrijf Dr. Oetker sluit mooi aan bij onze visie. Bij Dr. Oetker zitten familiewaarden in het DNA van de organisatie, want uiteindelijk blijft familie het mooiste recept. Eerder steunde zij onder meer de bouw van een nieuw kinderdorp in Ivoorkust. Met Aan de Bakdag zet Dr. Oetker zich nu ook in voor andere scholingsprogramma’s. Naast familiezorg is dat van essentieel belang. Want goed onderwijs opent immers de deur naar de toekomst.’