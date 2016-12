10 jaar Kapsalon @Lotte’s!

BELTRUM – Het is op 1 januari 10 jaar geleden dat Lotte te Braak – Groot Zevert uit Beltrum, Kapsalon @Lotte’s begon. Volgens Lotte is het een goede beslissing geweest om haar eigen zaak te starten. Al vrij snel bleek dat de klantenkring groeide en werd er personeel aangenomen. Samen met haarstylisten Ellen en Marleen bedienen ze alle klanten met veel enthousiasme en passie voor het vak!

Aandacht voor de klant

Een trendy salon waar veel aandacht is voor de klant en waar je altijd persoonlijk wordt geholpen. “Dit wordt door de klant erg gewaardeerd. “Onze brede kennis en ervaring staan garant voor vakkundig advies met uiterste zorg voor het haar. Er wordt uitsluitend gewerkt met kwalitatief hoogwaardige producten. Tevens worden er regelmatig cursussen en trainingen gevolgd om op de hoogte te blijven van de laatste trends en technieken”,” aldus Lotte. Met enthousiaste inzet en goed advies heeft Kapsalon @Lotte’s in de afgelopen 10 jaar een grote klantenkring opgebouwd. Veel klanten komen al vanaf de oprichting in 2007, wat zeer wordt gewaardeerd.

Hoofdhuid problemen

Ook voor hoofdhuid problemen kunnen klanten bij Kapsalon @Lotte’s terecht. Met een speciale scoop waarbij de hoofdhuid 200x kan worden vergroot, wordt een diagnose gesteld en wordt de juiste behandeling en het product daarbij op afgestemd.

Parfum van de tap

De lekkerste parfums van diverse geuren vind je in de parfumerie van Kapsalon @Lotte’s. Een geheel nieuwe en leuke manier van parfum kopen doordat de parfums direct van de tap verkocht worden. Er is altijd een grote voorraad parfums voor dames én heren aanwezig.

v.l.n.r.: Ellen, Lotte en Marleen

