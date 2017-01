Enthousiaste teams Expeditie Noordkaap op weg

LICHTENVOORDE – Vandaag, zondag 29 januari, was het dan zover; de start van de Expeditie Noordkaap. De 18 teams hebben hier de afgelopen tijd helemaal naartoe geleefd en zich allemaal goed voorbereid. Tijd voor een paar ontspannen uurtjes voor vertrek.

Vanaf 11.00 uur kon het massaal toegestroomde publiek genieten van de spetterende activiteiten rondom de groots opgezette start. In de kinderhoek konden kinderen kleuren, springen op het luchtkussen, een rondje op een quad maken en een echte auto beschilderen. Daarnaast liepen er een rendier rond waarmee de bezoekers op de foto konden. Het hoogtepunt, ‘een MAX’ Formule 1 replica auto, stond zwaar in de belangstelling evenals een Nissan GT-R (bekend van Need for Speed en The Fast and the Furious). Bij de scootmobiels kreeg iedereen een bril op waarmee het leek alsof je dronken achter het stuur zat. Een schot in de roos.

Om 13.00 uur moest iedereen weer serieus aan de bak voor het definitieve vertrek voor de tocht naar de Noordkaap. Om de twee minuten werd voor ieder team het startsignaal voor hun monstertocht gegeven.

Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht naar het noordelijkste puntje van het Europese continent, die de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië brengt, met als hoogtepunt een bezoek aan de Noordkaap zelf.

De teams zijn de hele week te volgen via volg.expeditie-noordkaap.nl.

[0] Tekst: Streekgids.nl

[1] Foto's: René van den Mosselaar