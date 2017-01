Feestelijke opening nieuwe expositie Galerie Wij in Groenlo

GROENLO – Vanaf zaterdag 21 januari tot en met vrijdag 31 maart er weer een ieuwe expositie te bezichtigen bij Galerie Wij. De nieuwe tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 21 januari om 13:30 uur. U bent uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Genietend van een kopje koffie of thee kunt u de kunstwerken bekijken en, als u wilt, vragen stellen aan de aanwezige kunstenaars.

Er is deze expositie veel abstracte kunst te zien, zoals olieverf- en acrylschilderijen, acryl op bitumen, encaustic art, tekeningen volgens Escher en beelden gemaakt van speksteen. De kunstenaars die de komende 2 maanden exposeren zijn Barbara Pavinati, Thea Geelink, Gerry Kastein, Willem Leussink, Irma Luttikholt en Henriëtte van der Grinten.

Naast de elke 2 maanden wisselende tentoonstelling ie er ook een vaste collectie aanwezig van sieraden, kleine beelden, klein houtwerk en kleine voorwerpen van Tiffanyglas. U kunt in de galerie ook schilder- en tekenmaterialen kopen, waaronder sinds kort olieverf. Verder is een klein hoekje ingericht met curiosa.

Nieuw is dat u bij Galerie Wij 2e hands kunstboeken kunt kopen en kunstboeken, tegen een kleine vergoeding, kunt lenen.

U kunt ook bij ons terecht voor informatie over cursussen schilderen, tekenen etc. in de Achterhoek.

De nieuwe expositie is gratis te bezichtigen in Galerie Wij, Goudsmitstraat 1, 7141 AW Groenlo, telefoonnummer 0544-842147. De openingstijden zijn vrijdag van 13:30 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 13:30 tot 17:00 uur.