Geerke Vos treedt toe tot directie BonsenReuling

LICHTENVOORDE – Op 1 januari 2017 is mevrouw mr. Geerke Vos als vennoot toegetreden tot de maatschap BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs. Daarmee telt de maatschap 9 vennoten en is zij de enige dame van het gezelschap. Het kantoor zelf telt zo’n 130 medewerkers en heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen, Deventer en Elst.

De 37-jarige Vos is een geboren en getogen Lichtenvoordenaar. Voor haar aanstelling als vennoot was zij 9 jaar in dienst bij BonsenReuling als jurist.

Geerke Vos is werkzaam in de vestiging Lichtenvoorde. Hier heeft zij de huidige juridische afdeling opgezet. De juristen hebben kennis van een breed scala aan juridische zaken, waaronder arbeidsrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. Daarnaast hebben zij zich de laatste jaren ook gespecialiseerd in de advisering in de zorg, via Juristenindezorg.nl. www.bonsenreuling.nl