Karel Kormelinck onderscheiden door garde ‘t Kopper

GROENLO – ‘t Kopper reikt jaarlijks een spelt uit aan iemand die iets te maken heeft gehad met de Grolsch in Grolle. Theo Luttikholt (2013), Bennie klein Tank (2014), Hennie Wassink (2015) en Tonnie Rondeel (2016) ontvingen eerder zo’n onderscheiding.

Dit jaar werd vrijdagmiddag 24 februari de onderscheiding (een koperen speld in de vorm van een brouwketel) aan Grolschman Karel Kormelinck (81) uit de Vincent van Gohgstraat uitgereikt. Hij heeft deze gekregen omdat hij veel betekent voor de Grolsch, en dan ook met name in de tijd dat deze brouwerij nog in Groenlo was gevestigd. Karel werkte 35 jaar bij de Grolsch. “Ik ben begonnen in de limonade fabriek, daarna in de kantine en als laatste in het brouwhuis”, vertelde Karel, die dit wel leuk vind maar niet zoveel met carnaval heeft.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats bij de brouwketel die is geplaatst op het voormalige brouwerijterrein in Groenlo, aan het Park 1615. Daar werd, voordat de speld werd uitgereikt, eerst door ’t Kopper de brouwketel ontarmt.

De garde ’t Kopper bestaat uit leden die de hoogste onderscheiding van de Knunnekes hebben ontvangen: de hoesorde. De naam ’t Kopper is afgeleid van de onderscheiding die in koper is uitgevoerd.

