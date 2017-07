X 222

GROENLO – Het 12,5 jarig jubileum is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Afgelopen zaterdag, 1 juli, was het precies 12,5 jaar geleden dat Mirjam Tolkamp-Horn in dienst kwam bij VVV Oost Gelre. Mirjam is werkzaam op de VVV kantoren in Groenlo en Lichtenvoorde.

Het jubileum is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Als blijk van waardering was er een verrassingsfeestje voor haar georganiseerd, met taart, bloemen en cadeau’s. Met het hele team werd er geproost op haar en op de toekomst.