Slagerij Gebroeders Gosselink viert 25-jarig bestaan

LICHTENVOORDE – Zaterdag 11 februari is het precies 25 jaar geleden dat de gebroeders Jos en Vincent Gosselink slagerij ‘De Vleeshal’ aan de Aaltenseweg overnamen van Herman Groot Zevert, die deze slagerij van Vos jarenlang runde.

Inmiddels alweer zeven jaar aan de Nieuwmarkt gehuisvest, willen de gebroeders het 25-jarige jubileum met hun klanten vieren. Aan de buitenkant is de slagerij zaterdag versierd, de medewerkers zijn in het nieuw gestoken en voor klanten is een speciale jubileumactie.

Tot 1 mei 2017 kunnen klanten sparen voor vleesspecialiteiten en maken kans op ‘een gedekte tafel’. Vincent Gosselink: “In de periode zijn aan die spaaractie speciale acties en activiteiten om niet alleen onze klanten iets cadeau te geven, maar ook nader kennis te laten maken met verschillende vleessoorten en vleesmaaltijden die de slagers flink hebben uitgebreid. Vincent Gosselink: “Klanten vragen naar gezonde en versbereide maaltijden -zonder kunstmatige toevoegingen- die ze eenvoudig kunnen afmaken. De kwaliteit blijft voorop staan in de wetenschap dat de klant wel degelijk het verschil proeft tussen een lapje biefstuk en een echte biefstuk van de slager.”

Slagerij Gebroeders Gosselink levert aan verschillende restaurants in de buurt. Het vlees komt van in de meeste gevallen van boeren uit de regio, van boeren die Vincent en Jos goed kennen en van wie ze weten dat zij de dieren goed verzorgd hebben. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het vlees. “Slager zijn is een prachtig ambacht. Vleeswaren als verse ham, gedroogde ham, lever- en grilworst maken we in eigen huis, net zoals de stamppotten, goed gevulde soepen, én specialiteiten als bakbloedworst, hacheeschotel en vleessalade. U moet maar eens komen proeven tijdens onze jubileumactie.”