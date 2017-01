Smakelijke muziek bij Grolse Jazz

GROENLO – De band smaakt elk jaar naar meer en komt opnieuw naar Groenlo. Op zondagmiddag 29 januari vanaf 16.00 uur speelt Home-Cookin bij Grolsch Brouwhuys De Lange Gang in Groenlo.

Home-Cookin is niet alleen een heerlijke band, maar vooral ook een muzikale vriendenclub. Zoals vroeger bandjes gemaakt werden. Opgericht door een aantal zeer ervaren muzikanten om weer eens ‘ouderwets’ lekker muziek te kunnen maken, zonder de noodzaak van commercieel succes of het vermaken van de grote massa. Het podium als intieme huiskamer, waar het voor iedereen goed toeven is.

De muziek van Home-Cookin is een heerlijke stoofpot van soul, jazz, blues, funk en rock. Nummers van artiesten als Daniel Lanois, Charly Sexton, The Band en Jamie Lidell, afgewisseld met enkele dansbare soul-classics en een paar prachtige ballads. Want ook ‘slow food’ kan heel lekker zijn.

De band:

Thijs Simons drums, vocals Harry Hardholt gitaar, vocals Peer Groning piano, hammond-orgel Willem Krammer bas