Stoffelijk overschot gevonden in stadsgracht

X 138

GROENLO – Op dinsdagochtend 11 juli is de politie een onderzoek gestart na de vondst van een lichaam in de stadsgracht in Groenlo. De hulpdiensten werden rond 08:15 uur gealarmeerd voor een persoon te water aan de Deken Hooijmansingel.

Ter plekke bleek de persoon al te zijn overleden. Volgens de politie zou het mogelijk gaan om een vrouw. De vindplaats is groots afgezet met linten en de politie is een onderzoek naar de doodsoorzaak gestart.

De identiteit van de vrouw is bekend en de familie is op de hoogte gesteld. De politie gaat niet uit van een misdrijf.