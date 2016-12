Tabakszaak Emaus gesloten

GROENLO – Aan het einde van de dag op 10 mei heeft mevrouw J. Emaus-Wensink, onder de Grollenaren beter bekent als Joke Emaus, definitief de deur van haar tabakszaak gesloten. Ze heeft de zaak 53 jaar geleden opgezet.

Al die jaren runde ze de winkel helemaal alleen en werd ze een begrip voor veel Grollenaren. Ze had goede contacten met de mensen die haar winkel bezochten, zowel jong als oud. Menigeen heeft ze een een bemoedigend woordje toegesproken, ze was altijd optimistisch en belichtte voor iedereen de waardevolle kanten van het leven. Ze was er voor de mensen.

Nu kijkt ze er met een goed gevoel op terug en vindt dat de fase van rust en gezondheid, maar zeker het genieten van haar 4e generatie de belangrijkste plaats zal gaan innemen.

Toeristen van buitenaf kunnen dit authentieke winkeltje niet meer bewonderen. Veel vaste klanten en jongeren vanuit de beginjaren die nog steeds bij haar kwamen om de tabak, maar ook zeer zeker om de ‘gemoedelijke sfeer’ zullen het zeker gaan missen.