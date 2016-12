Techniek is "hot" in de Achterhoek

LICHTENVOORDE – “De Techniekdag is geslaagd als we aan de jeugd hebben kunnen laten zien dat techniek hot is”, aldus Jan Willem Boezel van VNO-NCW Achterhoek. In die missie zijn de initiatiefnemers van de Techniekdag Achterhoek 2016 vast en zeker geslaagd.

Op zaterdag 19 maart kwamen er maar liefst 6000 bezoekers naar MPS in Lichtenvoorde voor een bezoek aan de Techniekdag Achterhoek 2016 die werd gecombineerd met een open dag van het gastbedrijf.

De Techniekdag Achterhoek was de afsluitende dag van de Week van de Techniek, die deel uitmaakte van het Innovatiefestival 2016.

De officiële openingshandeling werd verricht door wethouder René Hoijtink van de gemeente Oost Gelre. Daarna was het de hele dag een komen en gaan van kinderen en ouders. Ruim 60 standhouders uit het technische onderwijs en bedrijfsleven presenteerden zich middels leuke activiteiten aan de bezoekers. Jongens en meiden konden zo zelf ervaren hoe hot een baan of een opleiding in de techniek binnen de verschillende organisaties en sectoren is. De Techniekdag in Lichtenvoorde brak met het grote aantal deelnemers en bezoekers opnieuw alle records.

De Techniekdagen in de Achterhoek worden georganiseerd door VNO-NCW Achterhoek en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de regionale onderwijsinstellingen.

In de Week van de Techniek van 14 tot en met 18 maart gingen ruim 700 leerlingen uit de groepen 7 en 8 in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk op excursie naar 30 prachtige innovatieve bedrijven. Daar konden zij ook nog eens zien wat een mooie technische bedrijven de Achterhoek heeft en vooral hoe leuk het is om daar te werken.

In totaal 10 groepen 8 uit Oost Gelre en Winterswijk kregen les in het reizend laboratorium van de Rijks Universiteit Groningen, deze bezoeken maakten het techniekfeest compleet. Zij kregen een uur lang les over duurzaamheid en Jouw Energie van Morgen.