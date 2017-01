Thomas Wallerbosch GOV vrijwilliger van het jaar

GROENLO – Elk jaar kiest de Groenlo’s Ondernemersvereniging (G.O.V.) uit haar eigen leden een vrijwilliger van het jaar. Vorig jaar was dat Mariëtte Wegdam van Wegdam Mode. Dit jaar viel de eer te beurt aan Thomas Wallerbosch.

Thomas is eigenaar van Antonius Slijterij & Proeflokaal in de Beltrumsestraat. Hij is een professioneel wijnexpert en o.a. partner in onlinewijnhandel Hemstea Wijnen. Als geen ander kan hij met passie vertellen over wijnen, en je voorzien van een eerlijk advies. Zo ook over Whisky. Binnen de G.O.V. is Thomas al jarenlang de stuwende kracht in de commissie die zorgt voor alle straatversiering in de binnenstad. Samen met André Groot Zevert regelt hij het ophangen van vlaggen en ballonnen op diverse momenten, de Sint en kerstversiering, de muziekinstallatie, etc. Thomas coördineert de vele vrijwilligers die hiervoor nodig zijn. De nieuwe kerstverlichting in de binnenstad is ook van zijn hand. Binnen de vereniging kenmerkt Thomas zich als een echte aanjager, die op een enthousiaste wijze anderen in beweging weet te krijgen. Altijd open en eerlijk, met een doordachte mening, zodat je weet wat je aan hem hebt.

De G.O.V. heeft veel moeite om al het vrijwilligerswerk rond te krijgen. Het bestuur is blij met de voorbeeldrol die Thomas speelt. Genoeg redenen voor het bestuur om hem de titel van “Vrijwilliger van het jaar” te doen toekomen. De bekendmaking vond onlangs plaats tijdens de nieuwjaarsborrel van het G.O.V. bij Brasserie 1888. In bijzin van zijn vriendin Nathalie werd de onderscheiding samen met een boeket bloemen aan Thomas uitgereikt.