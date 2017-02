Veel uitrukken door storm

X 531

GROENLO – Door de storm, die op dit moment over Nederland raast, is de brandweerkazerne in Groenlo permanent bezet. Inmiddels heeft de brandweer van Groenlo enkele uitrukken gehad waarbij een boom of tak over de weg lag.

Bij de Knunne aan de Lichtenvoordseweg in Groenlo lag de helft van een boom over het fietspad. De andere helft van de boom werd daardoor instabiel en is omgezaagd, om ongelukken te voorkomen.

Ook in omliggende plaatsen is de brandweer druk met verwijderen van takken, bomen en dakpannen. Volgens de berichten houdt de wind aan tot middernacht.

Nieuws en tip insturen Heb je nieuws of heb je iets opvallends gefotografeerd laat het ons weten. Iedereen kan nieuws of persberichten sturen naar Streekgids.nl. Het nieuws (met foto) kan ingestuurd worden via onderstaand formulier. Uw e-mail (verplicht)

Titel

Nieuwsbericht

Naam tekstschrijver en/of fotograaf (verplicht)