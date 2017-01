Winterhike Scouting: “Be Green, Be a Ninja”

GROENLO – Elk jaar tussen Kerstmis en Oud en Nieuw pakken veel Scouts uit de regio hun rugzak in om een barre en zware, maar ook héél leuke tweedaagse wandeltocht door de regio te lopen. Op 28 en 29 december vond de laatste editie plaats. Scouting Groenlo heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van deze winterhike en had ook deze keer weer een mooie tocht voorbereid. Al ruim voor de winterhike konden alle deelnemers een filmpje op de site van Scouting Groenlo bekijken om te zien wat hun te wachten zou staan. Het thema dit jaar was ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’.

De opzet is elk jaar hetzelfde: de Scouts lopen de hike in twee- of drietallen. De zogenaamde Jun deelnemers zijn 11 t/m 14 jaar oud. Zij hebben deze keer in twee dagen ongeveer 30 kilometer gelopen. De Sen-deelnemers, 15 hebben in totaal zo’n 38 kilometer afgelegd. Alle zaken die ze nodig hebben deze twee dagen moet iedereen zelf meenemen in een grote rugzak. Denk bijvoorbeeld aan een slaapzak en matje, reservekleding, eetgerei, en voor de Sen-deelnemers zelfs benodigdheden om hun eigen warme maaltijd te koken. De route voerde van Barchem naar Ruurlo en Borculo om vervolgens te eindigen bij De Duif halverwege Groenlo en Ruurlo.

De tocht draait niet alleen om de gezelligheid, maar tijdens de winterhike moeten er ook allerlei opdrachten uitgevoerd. Daarnaast is het elk jaar weer belangrijk om de route precies volgens het routeboekje én op tijd te lopen.

Na afloop zijn alle scores opgeteld. De uitslagen waren als volgt: Jun: 1ste: koppel 23: Jesse Corée, Wouter Wensink, Mika Biljard Scouting Ruurlo 2de: koppel 13: Jikke te Winkel, Danique Jansen Scouting Winterswijk 3de: koppel 19: Anneloes Rondeel, Fleur Geverinck Scouting Groenlo

Sen: 1st: koppel 13: Mara Weiss, Bianca ten Pierik Scouting Neede 2de: koppel 14: Britt Sollman, Marit Oude Maatman Scouting Borculo 3de: koppel 5: Tamara Bolster, Esmee Wolsink Scouting Neede

Bent u benieuwd naar de film, de route of de foto’s die gemaakt zijn? Kijk dan op www.scoutinggroenlo.nl. Winterhike-2016.docx

Foto: PR Foto: PR Foto: PR