SKB behaalt borstvoedingscertificaat

WINTERSWIJK – De Vrouw-kindeenheid van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk behaalde eind 2016 het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan de hoge internationale kwaliteitseisen voor borstvoeding die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) & Unicef hebben opgesteld. Alle verpleegkundigen, verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen en lacatatiekundigen hebben borstvoedingszorg hoog in het vaandel staan en werken nauw samen om moeder en kind de best mogelijke borstvoedingszorg te bieden.

Het certificaat is een bewijs van de kwalitatief goede borstvoedingszorg die het SKB levert. Tijdens de zwangerschap worden vrouwen voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven. Is de baby geboren, dan blijven moeder en baby dag en nacht bij elkaar op de kamer. Verder wordt aan de moeder uitgelegd hoe ze haar baby moet aanleggen en hoe ze de borstvoeding in stand kan houden.

Hulp bij vragen en/of problemen

Alle verpleegkundigen op de Vrouw-kindeenheid zijn uitgebreid geschoold en toegerust om adviezen te geven rondom borstvoeding. Ouders kunnen dan ook bij hen terecht met hun vragen en problemen rondom de borstvoeding. Zijn er specifieke vragen of problemen, dan worden Myrthe Bomers en Jolanda Strank, gecertificeerd lactatiekundigen, ingeschakeld. Zij hebben een speciale opleiding tot lactatiekundige gevolgd en een internationaal examen afgelegd.

“Wij geven algemene adviezen over borstvoeding, maar ook specifieke adviezen: over aanlegproblemen bijvoorbeeld. Verkeerd aanleggen kan zorgen voor veel ongemak bij moeder en kind. Ook ondersteunen wij de moeder na eerdere negatieve ervaringen met borstvoeding. Of wanneer een baby de borst weigert. Wij geven advies bij ziektes of medicijngebruik bij moeder of kind die invloed hebben op de borstvoeding. Wij kijken mee met een voeding en zo nodig maken wij een plan bij eventuele problemen. Zo bieden we samen met de verpleegkundigen de best mogelijke zorg rondom borstvoeding”, zo vertellen zij.