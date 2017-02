Winnaar landelijke schrijfwedstrijd Kunst van Komrij bekend

X 125

WINTERSWIJK – Op zondag 19 februari heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van een landelijke schrijfwedstrijd die is georganiseerd bij de tentoonstelling ‘Kunst van Komrij’. Het winnende gedicht van Annette Akkerman is afgedrukt op een speciale ansichtkaart ter begeleiding van Piet Mondriaans schilderij ‘Klein Jantje’. De ansichtkaart is vanaf heden te koop in de museumwinkel.

Schrijfwedstrijd Villa Mondriaan heeft een landelijke schrijfwedstrijd bij de tentoonstelling Kunst van Komrij georganiseerd; een tentoonstelling waarin de kunst wordt getoond waarover de Winterswijkse schrijver, dichter en kunstliefhebber Gerrit Komrij veel heeft geschreven. De deelnemers van de wedstrijd hebben zich laten inspireren door de tentoongestelde kunstwerken en konden een gedicht of een stuk proza schrijven en inleveren. De ingediende stukken zijn beoordeeld door Wim van Til van Poëziecentrum Nederland en Arie Pos van Het Komrijk – Stichting Gerrit Komrij Huis. Tot het jurypanel behoorden ook Judith Kadee van Museum Villa Mondriaan en Ed de Graaf van het Gerrit Komrij College te Winterswijk.

Winnaar

Het gedicht ‘het zelf in portret’ van Annette Akkerman is door de vakjury uitgekozen tot het winnende gedicht. De jury heeft lovende kritiek over het gedicht, en stelt dat ‘zij in ritme, rijm, vorm en inhoud het dichtst bij de ‘idealen’ van Gerrit Komrij blijft en het geslaagdste gedicht leverde. Ook vond de jury dat Akkerman de kracht van portret en schilder raak weet te verwoorden en tegelijk een overtuigend zelfportret van de dichter geeft dat in de slotstrofe een verrassende extra dimensie krijgt.

Kunst van Komrij In de tentoonstelling Kunst van Komrij wordt een brug geslagen tussen de beeldende kunst en de literatuur, zoals Gerrit Komrij dat ook deed. Kunst van Komrij is nog te zien tot en met zondag 26 februari. Speciaal voor deze tentoonstelling zijn ook hedendaagse auteurs uit het Nederlandse literaire veld uitgenodigd om zich te laten inspireren door de kunstwerken. Deze auteurs, waaronder Piet Gerbrandy, Jan Mulder, Joke van Leeuwen en Hélène Gelèns, hebben een bijdrage geleverd in prozavorm of poëzie. Hun verhalen zijn daarnaast uitgebracht als ansichtkaartenserie. Annette Akkerman heeft zich met haar winnende gedicht afgedrukt op een ansichtkaart aan deze bijzondere rij auteurs toegevoegd.

