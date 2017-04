2e plaats voor Sem op regiokampioenschappen turnen!

X 524

GROENLO – Afgelopen zaterdag 16 april vond de regiofinale voor de 4e divisie plaats. De beste turnsters uit regio Gelderland-oost konden strijden voor een plek in de districtsfinale. Van de 5 deelnemende turnsters van Rap & Snel wisten er 3 goed genoeg te presteren voor de doorstroming.

Jeugd F (24 deelneemsters)

Sem (2e)

In deze categorie wist Sem vandaag een mooie zilveren medaille te bemachtigen. Na een succesvolle reeks voorbereidingswedstrijden waarbij Sem drie keer als 2e geeindigd was vormde deze finale een nieuwe uitdaging. Na een wedstrijd waarin Sem kon laten zien zich enkele nieuwe elementen eigen gemaakt te hebben was de verrassing groot dat Sem ook nu de 2e plaats wist te behalen. Dit was mogelijk door als 3e op sprong te eindigen, als 2e op de brug ongelijk, als 6e op balk en als 1e op vloer. Een mooi uitgangspunt voor het districtskampioenschap dat op 20 mei gehouden zal worden in Doetinchem.

Pupil 1 D1 (27 deelneemsters)

Emma (4e)

Emma wist zich redelijk eenvoudig te plaatsen voor deze regiofinale. Toch voelde ze vandaag echt de spanning doordat het al snel duidelijk werd dat ze in een finale stond. De moeilijkheidsscores lagen hoger en er kwamen regelmatig perfecte uitvoeringen van elementen voorbij. Maar Emma heeft de afgelopen weken ook niet stil gezeten en dat was vandaag te zien. Vooral op het toestel vloer wist ze grote stappen vooruit te maken. Ze heeft dan ook veel beter gescoord dan afgelopen wedstrijden op dit toestel. Bij brug en sprong is er nog wat ruimte voor verbetering maar de balk is echt helemaal haar ding. Wéér wist ze hier de hoogst mogelijke moeilijkheidswaarde te turnen én de hoogste uitvoeringsscore te behalen. Al met al genoeg voor een superknappe 4e plek en een ticket voor de districtsfinale!

Pupil 2 D1 (19 deelneemsters)

Anouk (12e)

Voor Anouk was het een cadeautje dat ze mee mocht doen in deze regiofinale. Door het uitvallen van een andere turnster kreeg Anouk namelijk 2 dagen voor de wedstrijd nog te horen dat ze deel mocht nemen. Door dit onverwachte bericht begon ze toch iets luchtiger aan de wedstrijd dan normaal, wat goed uitgepakt heeft. Anouk turnde een erg nette eerste oefening op brug, wat haar direct in de top van het klassement zette. Daarna volgde een goede vloeroefening met een hoge moeilijkheidswaarde en een balkoefening waarin voor het eerst de radslag gelukt is. Totaal onverwacht bleek Anouk nog steeds in de top tien te staan waarmee er toch stiekem zelfs aan doorstroming naar de districtsfinale gedacht kon worden. Helaas kon ze het hoge niveau van turnen niet meer helemaal vasthouden bij het laatste toestel, de sprong. Toch zijn we super trots dat Anouk dit hele seizoen élke wedstrijd grote vooruitgang liet zien en wat zijn we blij dat we aan deze wedstrijd deel hebben genomen!

Junior E (29 deelneemsters)

Lily (5e)

Fijn om te zien dat Lily deze selectiecyclus iedere keer hoger geplaatst af wist te sluiten en dat dit ook bij deze regiofinale het geval was. Lily startte op sprong. Niet haar sterkste toestel maar met een goede sprong wist Lily de schade ten opzichte van de andere deelneemsters beperkt te houden. Met een zekere uitvoering op de brug ongelijk, een nette uitvoering op de vrije oefeningvloer en zelfs een eerste plaats op het onderdeel balk nam Lily een keurig uitgangspunt voor de districsfinale met zich mee. Zeker toen uiteindelijk bleek dat Lily als 5e deze finale afsloot.

Senior D (32 deelneemsters)

Marlien (32e)

Marlien moest met deze wedstrijd de moeilijkste wedstrijd van het seizoen bestrijden. Al direct bij het eerste toestel, de brug ongelijk, ging het goed mis. Het aantal fouten stapelden zich op waardoor Marlien helaas als laatste, met ruime achterstand door de eerste wedstrijdronde kwam. Met een keurige balkoefening wist Marlien wat achterstand in te lopen. Helaas was de technische inhoud van de vrije oefening wat minder waardoor op dit toestel de achterstand gelijk bleef. Met een paar keurige sprongen liep Marlien weer wat in. Helaas bleek dit uiteindelijk niet voldoende en eindigde deze wedstrijd met enige achterstand op de 32e plaats. Voor Marlien zijn de trainingsdoelen voor komend jaar duidelijk.