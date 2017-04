Biljartteams Schiller goed gepresteerd!

X 62

AALTEN – Nu de competitie weer is afgelopen voor biljartend Nederland kunnen de biljart teams van Oerkroeg Schiller terugkijken op alweer een geslaagd seizoen. Beide teams hebben goed gepresteerd, maar boven alles word er nagenoten van een gezellige tijd.

Voor team 2 zit er zelfs nog een staartje aan. Deze poulewinnaars van de C4A poule gaan nog samen met 4 andere teams uit district Berkel & Slinge strijden om het kampioenschap. Het winnende team gaat verder en speelt voorronden en mogelijk zelfs finale voor het gewest Noord-Oost Nederland. De resultaten van deze winnaars zijn; 1e in een poule van 14 teams met 86 punten uit 24 wedstrijden en een team moyenne van 1.405.

Het andere team, team 1 is 4e geworden in de C2A klasse, een poule met 10 teams. 97 Behaalde punten uit 24 wedstrijden en een team moyenne van 2.464.

“Ben jij geïnteresseerd in de biljartsport, maar heb je twijfels of vragen of wil je gewoon eens komen kijken, de biljartvereniging van Oerkroeg Schiller geeft je graag antwoorden. Loop eens binnen en vraag naar de mogelijkheden. Mocht je besluiten het een jaartje te gaan proberen, wij hebben het biljart, de gezelligheid en de ruimte. Bovendien is dit de juiste tijd om je aan te melden! Wij regelen dan een shirt via sponsor M-Y-A Montage b.v. en de overige formaliteiten met de KNBB zodat je bij aanvang van het nieuwe seizoen meteen kan spelen”.

[0] Verslag: Marco Derksen.

[1] Fotograaf: Henk-Jan Graven.