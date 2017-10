Dames 1 HV Grol tegen Cabezota Enschede

X 53

ENSCHEDE – Op een regenachtige zaterdagavond (7 oktober) gingen de dames van Grol 1 naar Enschede voor een potje handbal tegen Cabezota.

Na de overwinning van vorige week hadden ze goede moed en het voornemen er weer vol voor te gaan. Grol begon matig aan de partij. Er was veel balverlies, ballen op de paal en weinig concentratie. Na enkele minuten stond Grol achter met 3-1. Uiteindelijk vonden de dames hun draai in het spel waardoor ze inliepen op de meiden van Cabezota. Grol kon vrij schieten vanaf de 9 meter, omdat de Enschedese handbalsters niet uitkwamen. Na de eerste 30 minuten was de stand 10-12 in het voordeel van Grol. In de rust kregen de dames een goede oppepper van de twee coaches, waardoor ze met positieve energie het veld in gingen voor de tweede helft. De dames van Grol begonnen sterk, met een mooi openingsdoelpunt van afstand. Grol deed het zo goed dat de stand op een gegeven moment 14-20 was.

De dames staan bekend om hun “5 minuten dip”. Deze hebben ze de tweede helft zeker gehad. Ondanks dat hield Grol stand en hebben ze de 2 punten mee kunnen nemen naar Groenlo. Grol – Cabezota eindigde in een stand van 20-23.

[0] Tekst: HV Grol