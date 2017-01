Erix dames 2 – HV Grol dames 3

GROENLO/LICHTENVOORDE – De eerste wedstrijd van de tweede helft van het seizoen, werd door dames 3 gespeeld tegen Erix in Lichtenvoorde.

De thuiswedstrijd won Grol met 16-11. Op papier stonden de dames echter minder sterk dan de vorige wedstrijd: enkele geblesseerde speelsters en geen eigen keepster. Gelukkig wilde Kim te Brake, de keepster van de B1, de eerste helft het doel verdedigen waarna ze snel naar haar eigen wedstrijd zou gaan.

Het begin van de wedstrijd verliep moeizaam voor Grol. De verdediging stond niet goed waardoor Erix vrij makkelijk gericht op het doel kon schieten. Mede dankzij enkele benutte penalty’s liep Erix niet al te ver uit, de ruststand was 11-7.

Na enkele adviezen van de coach, startte Grol de tweede helft met Mariska Tuinte in het doel. Geen getrainde keepster, maar wel iemand met genoeg lef om de harde schoten op het doel te trotseren. De overige dames stonden nu beter te verdedigen. De gevaarlijkste speelsters van Erix werden beter aangepakt, echter door afwisselend 4-2 aanval en 5-1 aanval te spelen bleef het verdedigen een lastige taak.

Gelukkig ging Grol zelf betere aanvallen spelen: er werd meer gelopen, de cirkelspeelster werd vaker aangespeeld waardoor lange tijd maar een kleine achterstand op het scorebord te zien was. De eindstand was 27-19 in het voordeel van Erix. Mede door de inzet en scoringskansen in de tweede helft gingen de dames van Grol toch met een tevreden gevoel de kleedkamer in.